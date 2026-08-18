

WASHINGTON (dpa-AFX) - Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) released earnings for fourth quarter that Dropped, from last year



The company's earnings came in at $111.228 million, or $1.57 per share. This compares with $127.604 million, or $1.75 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 4.7% to $644.023 million from $615.372 million last year.



Jack Henry & Associates, Inc. earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: $111.228 Mln. vs. $127.604 Mln. last year. -EPS: $1.57 vs. $1.75 last year. -Revenue: $644.023 Mln vs. $615.372 Mln last year.



Copyright(c) 2026 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

© 2026 AFX News