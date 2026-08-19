PRODUKTION, EXPLORATION: Umsatzsprung und Bohrerfolge - jetzt kommt die Kostenprobe!

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Endeavour steigert Produktion und Umsatz, Discovery investiert in Timmins und liefert neue Bohrdaten. Entscheidend bleiben Kosten, Cashflow und belastbare Studien.

- ANZEIGE/WERBUNG - Dieser Beitrag ist eine bezahlte Marketingmitteilung im Auftrag von Endeavour Silver Corp. und Discovery Mining Ltd.! · SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Emittenten entgeltliche IR-/Marketingverträge. · Autor: Jörg Schulte · Ersteller: JS Research GmbH · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 19.08.2026, 5:30 Uhr Europe/Berlin. ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das Umfeld für Edelmetalle bleibt unterstützend, wenngleich volatil. Die US-Notenbank beließ den Zielkorridor am 29. Juli 2026 bei 3,50 bis 3,75%; zugleich lag die Inflation laut Fed über dem 2% Ziel. Für Silber prognostiziert der World Silver Survey 2026 ein sechstes Defizitjahr und eine Lücke von 46,3 Mio. Unzen.

In diesem Marktumfeld setzen Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) auf den Hochlauf von "Kolpa' und "Terronera' und Discovery Mining (WKN: A3CM15) auf die Erweiterung des Timmins-Portfolios. Ob daraus nachhaltiger Wert entsteht, entscheidet sich an Stückkosten, freiem Cashflow, Finanzierung und technisch belastbaren Nachweisen.

Endeavour Silver: Mehr Produktion und Umsatz - höhere Stückkosten!

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) produzierte im zweiten Quartal 2026 1.943.955 Unzen Silber und 10.474 Unzen Gold. Das waren 31% beziehungsweise 35% mehr als in Q2-2025. Auf Basis der vom Unternehmen verwendeten Metallpreisrelationen ergaben sich rund 3,44 Mio. Unzen Silberäquivalent. Aufgrund geänderter Umrechnungsverhältnisse ist diese Kennzahl aber nur eingeschränkt periodengleich vergleichbar.

Quelle: Endeavour Silver Corp., Meldung vom 8. Juli 2026.

Verkauft wurden 2.054.108 Unzen Silber und 10.823 Unzen Gold. Bei durchschnittlich realisierten Preisen von 70,16 USD je Silberunze und 4.305,- USD je Goldunze sowie Basismetallumsätzen stieg der Umsatz um 149% auf 212,1 Mio. USD. Der operative Cashflow der Minen vor Steuernerhöhte sich um 336% auf 99,9 Mio. USD.

Die Kehrseite: Cash-Kosten von 23,52 USD je zahlbarer Silberunze lagen 53% über dem Vorjahr, "AISC' von 36,89 USD lagen 47% höher. Gegenüber Q1-2026 blieben beide Kennzahlen annähernd stabil. Höhere Metallpreise und Absatzmengen kompensierten den Kostendruck im Quartal, erhöhte Stückkosten bleiben dennoch ein wesentliches Risiko.

Quelle: Endeavour Silver Corp., Meldung vom 29. Juli 2026

Zum 30. Juni 2026 verfügte Endeavour über 236,6 Mio. USD Barmittel und 214,4 Mio. USD Working Capital.

"Kolpa' und "Terronera': Der Hochlauf wird zum Prüfstein!

Bei "Kolpa' in Peru lag der Q2-Durchsatz nach Unternehmensangaben 36% über Q1. Bei "Terronera' in Mexiko nahm Endeavour die "LNG'-Anlage im Juni in Betrieb, der Hochlauf des Gesamtbetriebs sollte sich durch Q3-2026 fortsetzen. Entscheidend werden Durchsatz, Ausbringung, Kosten und Terminplan.

Eine besicherte revolvierende Kreditfazilität über zunächst 25 Mio. USD, erweiterbar auf bis zu 100 Mio. USD, erhöht die finanzielle Flexibilität. Der Kreditrahmen ist weder Eigenkapital noch eine Finanzierungszusage für Akquisitionen oder "Pitarrilla'.

Discovery Mining: Starkes Q2 mit verkürzter Vergleichsbasis!

Discovery Mining (WKN: A3CM15) meldete für Q2-2026 319,1 Mio. USD Umsatz nach 142,0 Mio. USD im Vorjahresquartal. Der Vergleich ist eingeschränkt: Q2-2025 enthält "Porcupine' erst ab dem 16. April, nachdem die Akquisition am 15. April 2025 abgeschlossen worden war. Q2-2026 umfasst drei volle "Porcupine'-Monate und ab dem 1. Juni einen Monat "Kidd Operations'.

Der GAAP-Nettogewinn lag bei 52,1 Mio. USD. 92,3 Mio. USD entfielen auf den bereinigten Nettogewinn, eine Nicht-GAAP-Kennzahl, die nicht dem ausgewiesenen Periodenergebnis entspricht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, das EBITDA bei 170,0 Mio. USD.

Quelle: Discovery Mining Ltd., Q2-Bericht vom 13. August 2026.

"Porcupine' produzierte 67.309 Unzen Gold und verkaufte 66.068 Unzen. Verarbeitet wurden 904.244 Tonnen mit 2,57 g/t Gold und 90,2% Ausbringung. Die Produktionskosten betrugen 108,6 Mio. USD. Cash-Kosten von 1.387,- USD und "AISC' von 2.154,- USD je verkaufter Unze lagen über dem Vorjahr. Die "AISC' blieben innerhalb der 2026er Unternehmensprognose von 1.950,- bis 2.250,- USD.

Der operative Cashflow erreichte 74,0 Mio. USD. Nach 85,4 Mio. USD Investitionen in Minenentwicklung und Sachanlagen war der freie Cashflow mit 11,4 Mio. USD negativ. Discovery generierte operativ Mittel, investierte im Quartal aber mehr als den ausgewiesenen operativen Cashflow.

"Porcupine' produzierte im ersten Halbjahr 127.578 Unzen Gold. Die Unternehmensprognose von 260.000 bis 300.000 Unzen für 2026 bleibt damit erreichbar, setzt aber den erwarteten stärkeren Beitrag im zweiten Halbjahr voraus. "Kidd' verarbeitete seit dem Erwerb am 1. Juni im Quartal 102.839 Tonnen Erz und produzierte 1.286 Tonnen Kupfer sowie 3.361 Tonnen Zink.

"Borden': Bohrdaten erweitern das Bild - noch keine neue Ressource!

Bei "Borden' meldete Discovery 22 Bohrlöcher über zusammen 7.412 m. Die Arbeiten zielten auf die "Main'-Zone und die parallel verlaufende "East Lower'-Zone. Hervorgehoben wurden:

6,92 g/t Gold über 12,9 m , darin 9,16 g/t über 7,3 m ,

, darin , 13,33 g/t über 13,2 m , darin 31,04 g/t über 4,7 m in der "East Lower Zone',

, darin in der "East Lower Zone', 5,25 g/t über 15,4 m , darin 10,90 g/t über 5,5 m ,

, darin , weitere Abschnitte von 10,21 g/t über 3,9 m und 3,59 g/t über 17,4 m.

Quelle: Discovery Mining Ltd.

Die Resultate bestätigen und erweitern die bekannte Mineralisierung, begründen aber weder eine neue Mineralressource noch eine Mineralreserve. Die "Main'-Zone wurde nach Unternehmensangaben über mehr als 1,7 km verfolgt.

"Dome', "TVZ' und "Owl Creek': Hohe Gehalte in früher Bewertungsphase!

Für "Dome', "TVZ' und "Owl Creek' veröffentlichte Discovery Ergebnisse aus 55 Bohrlöchern über 17.845,5 m. Bei "Dome' meldete das Unternehmen unter anderem 278,48 g/t Gold über 1,1 m und verfügt laut Unternehmensangaben über eine "abgeleitete'-Mineralressource von 11 Mio. Unzen Gold.

Quelle: Discovery Mining Ltd.

Bei "TVZ' hob Discovery 5,65 g/t Gold über 30,5 m hervor, bei "Owl Creek' unter anderem 19,35 g/t über 5,4 m, darin 270 g/t über 0,3 m. Laut Unternehmensmeldungen sind die Analysen ungeschnitten. Die Intervalle entsprechen Kernlängen, da wahre Mächtigkeiten derzeit nicht bekannt sind.

Discovery strebt eine aktualisierte NI-43-101-konforme Ressourcenschätzungen für "Dome' und "TVZ' bis Ende 2026 an. Das langfristige Ziel von mehr als 500.000 Unzen Goldproduktion pro Jahr in Timmins ist eine Managementplanung, keine Prognose mit Ergebnisgarantie.

Finanzierung schafft Spielraum - und neue Verpflichtungen!

Discovery erhöhte seine vorrangig besicherte revolvierende Kreditlinie nach Unternehmensangaben von 250 Mio. auf 400 Mio. USD und verlängerte die Laufzeit bis 30. Juli 2030. Das kann Investitionen in "Porcupine' und "Kidd' stützen.

Fazit: Zwei Wachstumsstorys mit überprüfbaren Wegmarken!

Endeavour hat Produktion, Absatz und Umsatz deutlich gesteigert und "Kolpa' und "Terronera' sollen nun operative Fortschritte liefern. Für die nächsten Quartale sind vor allem der "Terronera'-Hochlauf, der "Kolpa'-Durchsatz sowie die Entwicklung von Cash-Kosten und "AISC' interessant.

Discovery verbindet "Porcupine', "Kidd'und umfangreiche Exploration zu einer breiteren Timmins-Strategie. Der Bewertungsrahmen bleibt an die Produktion im zweiten Halbjahr, die Integration von "Kidd', die Entwicklung des freien Cashflows und die für "Dome' und "TVZ' bis Ende 2026 angestrebten Ressourcenschätzungen geknüpft.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Redaktionelle Einordnung: Wertungen und Szenarien sind als solche kenntlich gemacht. Tatsachenangaben beruhen auf den nachfolgend genannten öffentlich zugänglichen Primärquellen. Unternehmensziele, Planungen und Schätzungen sind keine Zusagen; tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen.

Quellenbasis und Abrufstand: Federal Reserve, FOMC Statement vom 29.07.2026; Silver Institute/Metals Focus, World Silver Survey 2026 und Mitteilung vom 15.04.2026; Endeavour Silver Corp., Produktionsmeldung vom 08.07.2026 und Q2-Finanzbericht vom 29.07.2026; Discovery Mining Ltd., Namensänderung vom 01.07.2026, Q2-Bericht und MD&A vom 13.08.2026, Explorationsmeldungen 2026 sowie Kidd-Abschlussmeldung vom 01.06.2026; jeweils einschließlich der dort benannten NI-43-101-Berichte, Qualified Persons, QA/QC-Hinweise und Nicht-GAAP-Überleitungen. Redaktioneller Abruf- und Prüfstand: 14.08.2026. Intro-Bild: KI generiert

Direktlinks: Federal Reserve · Silver Institute · Endeavour: Produktion · Endeavour: Q2-Finanzen · Discovery: Meldungen · SEDAR+

Redaktionell verantwortlich: Jörg Schulte, JS Research GmbH, Olsberg.

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Identität, Verantwortung und Zeitpunkt: Autor: Jörg Schulte. Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg. Herausgeber und redaktioneller Auftraggeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Redaktionell verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Jörg Schulte. Der Informationsstand entspricht dem 14.08.2026.

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