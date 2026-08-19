Die Abnehmspritze hat nicht nur den Pharmamarkt verändert, sondern wirkt sich auch sukzessive auf die Lebensmittelbranche aus. Der verschreibungspflichtige Wirkstoff Semaglutid zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas steht dabei im Vordergrund. Der Wirkstoff ahmt das körpereigene Darmhormon GLP-1 nach und erreicht damit mehrere gewünschte Effekte. Das Sättigungsgefühl steigt, der Appetit sinkt, die Magenentleerung wird verlangsamt und die Insulinausschüttung verbessert sich. Daneben positionieren sich innovative Spezialisten wie BioNxt Solutions, die alternative und verbesserte Darreichungsformen von Medikamenten forcieren. Die Kanadier entwickeln dünne Wirkstofffilme, die sich unter der Zunge auflösen und Arzneimittel per Spritze oder klassische Tablette ersetzen sollen. Der Newsflow ist vielversprechend. Gleichzeitig schafft Nestlé eine neue Lebensmittelkategorie für Menschen, die mithilfe von GLP-1-Präparaten Gewicht verlieren wollen. Wer hat die Nase vorn?
Enthaltene Werte: CA0909741062,DK0062498333,CH0038863350Den vollständigen Artikel lesen ...
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