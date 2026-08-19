Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Miivo AI Der KI-Boom erreicht die nächste Stufe. Nach Milliardeninvestitionen in Chips und Rechenzentren rückt nun die Frage in den Mittelpunkt, wie Unternehmen künstliche Intelligenz tatsächlich produktiv einsetzen. Gleichzeitig explodieren die Aufträge für KI-Infrastruktur, während neue Anwendungen Finanzanalyse, Vertrieb und Kundenmanagement automatisieren. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen entsteht dadurch ein riesiger Markt. Drei Unternehmen positionieren sich an unterschiedlichen Stellen dieser neuen KI-Wertschöpfungskette.
Enthaltene Werte: CA59863J1003,US5262501050,US17275R1023Den vollständigen Artikel lesen ...
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