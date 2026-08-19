Berlin - Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak hat eine Mitschuld seiner Partei am Aufstieg der AfD eingeräumt. Keine demokratische Partei könne sich von dieser Verantwortung freisprechen, sagte Banaszak der "Bild". Auch die Grünen seien Teil eines Kulturkampfes gewesen, der das Land weiter gespalten habe.



Mit Blick auf die AfD warnte Banaszak zugleich vor Übertreibungen. Auf die Frage, ob AfD-Politiker Ulrich Siegmund der "gefährlichste Mann Deutschlands" sei, sagte er: "Ich glaube, wenn man in so eine Art Grusel-Porno geht und sagt: 'Oh Gott, mal gucken, was da passiert', dann spielt man am Ende im Zweifel den Falschen in die Hände." Stattdessen müssten die Menschen in Sachsen-Anhalt entscheiden, ob sie von einer Partei regiert werden wollten, die ihr Verhältnis zum staatlichen Gewaltmonopol nicht klar habe.



Die Hauptverantwortung für die aktuelle Stärke der AfD sieht der Grünen-Chef bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Dieser habe versprochen, die AfD zu halbieren. "Mittlerweile ist das genau umgekehrt der Fall", sagte Banaszak. Merz habe seinen Wahlkampf mit den gegenteiligen Versprechen davon geführt, was er jetzt mache. Er habe sich entschieden, den Deutschen Unwahrheiten zu erzählen.





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