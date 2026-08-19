KI-Blase oder größte Chance unserer Zeit? Starinvestor Michael Burry zieht Parallelen zwischen der aggressiven Finanzierung von KI-Rechenzentren und dem Enron-Skandal von 2001. Nvidia-Chef Jensen Huang hält dagegen: Die Milliardenpläne basierten auf "realer Nachfrage".Fakt ist: Die Preise für KI-Rechenleistung sind allein im August um 20 Prozent gefallen, seit Ende Mai haben sie sich sogar halbiert. Das bringt OpenAI und Co ins Straucheln - könnte für andere aber zum Wachstumsbeschleuniger werden.Noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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