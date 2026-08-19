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HomeToGo erzielt starkes erstes Halbjahr 2026: IFRS-Umsatzerlöse steigen um 72% auf €160,1 Mio., Free Cash Flow steigt deutlich auf €48,2 Mio. Prognose für GJ/26 bestätigt



19.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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HomeToGo erzielt starkes erstes Halbjahr 2026: IFRS-Umsatzerlöse steigen um 72% auf €160,1 Mio., Free Cash Flow steigt deutlich auf €48,2 Mio. Prognose für GJ/26 bestätigt Deutliche Verbesserung der Profitabilität : Das bereinigte EBITDA verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 um 26,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum. Getrieben durch die beschleunigte Entwicklung im zweiten Quartal 2026 (+58,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum) setzt sich die Profitabilitätsverbesserung weiter fort

: Das bereinigte EBITDA verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 um 26,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum. Getrieben durch die beschleunigte Entwicklung im zweiten Quartal 2026 (+58,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum) setzt sich die Profitabilitätsverbesserung weiter fort Sehr starke Dynamik bei HomeToGo_PRO : Das B2B-Segment verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein herausragendes Wachstum. Die IFRS-Umsatzerlöse mehr als verdreifachten sich auf €105,2 Mio. (+250,5% ggü. dem Vorjahreszeitraum)

: Das B2B-Segment verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein herausragendes Wachstum. Die IFRS-Umsatzerlöse mehr als verdreifachten sich auf €105,2 Mio. (+250,5% ggü. dem Vorjahreszeitraum) Disziplinierte Strategie steigert Profitabilität im Marktplatz-Segment : Das bereinigte EBITDA des B2C-Segments verbesserte sich um 16,0% ggü. dem Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig erreichte der Auftragsbestand der Buchungserlöse[1] zum Ende des ersten Halbjahres einen neuen Rekordwert. Dies bestätigt die strategische Neuausrichtung des Segments mit Fokus auf margenstarke Konversion und Marketingeffizienz

: Das bereinigte EBITDA des B2C-Segments verbesserte sich um 16,0% ggü. dem Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig erreichte der Auftragsbestand der Buchungserlöse[1] zum Ende des ersten Halbjahres einen neuen Rekordwert. Dies bestätigt die strategische Neuausrichtung des Segments mit Fokus auf margenstarke Konversion und Marketingeffizienz Einführung von HomeToGo Originals stärkt Position von HomeToGo als Europas führende Ferienhausgruppe : Die neue Dachmarke für die Property Management-Unternehmen der Gruppe unterstreicht HomeToGos Position als einer der größten direkten Anbieter von Ferienunterkünften in Europa mit einem starken und wachsenden Portfolio

: Die neue Dachmarke für die Property Management-Unternehmen der Gruppe unterstreicht HomeToGos Position als einer der größten direkten Anbieter von Ferienunterkünften in Europa mit einem starken und wachsenden Portfolio Führungsposition im Bereich AI schafft messbare Effizienzgewinne im operativen Geschäft und im Marketing : Die tiefgreifende, unternehmensweite Anwendung von AI führte zu einem spürbaren ROI und deutlich kürzeren Markteinführungszeiten für neue Produktinnovationen

: Die tiefgreifende, unternehmensweite Anwendung von AI führte zu einem spürbaren ROI und deutlich kürzeren Markteinführungszeiten für neue Produktinnovationen Prognose für GJ/26 bestätigt: Auf Grundlage der starken Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt der Konzern seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Erwartet werden IFRS-Umsatzerlöse zwischen €400 Mio. und €410 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen €45 Mio. und €47 Mio. Luxemburg, 19. August 2026 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute ihre Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Die Ergebnisse unterstreichen die anhaltenden Fortschritte bei der Umsetzung der zuvor angekündigten strategischen Roadmap für 2026, die zu einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität und des Free Cash Flow geführt hat. Im ersten Halbjahr 2026 steigerte HomeToGo die IFRS-Umsatzerlöse deutlich von €93,2 Mio. auf €160,1 Mio. (+71,8% ggü. dem Vorjahreszeitraum). HomeToGo_PRO erzielte ein außergewöhnliches Umsatzwachstum, während der HomeToGo Marktplatz einen leichten Rückgang im Rahmen der Erwartungen verzeichnete - ein Resultat der laufenden strategischen Optimierung des Geschäfts. Infolgedessen trägt HomeToGo_PRO mittlerweile rund 66% zu den gesamten Umsatzerlösen des Konzerns bei. Das bereinigte EBITDA des Konzerns verbesserte sich ggü. dem ersten Halbjahr 2025 um 26,6% auf €-15,1 Mio. Getrieben durch die beschleunigte Entwicklung im zweiten Quartal 2026 (+58,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum) verbesserte sich die Marge um 12,6 Prozentpunkte auf -9,4%. Damit bestätigt sich die anhaltende Profitabilitätsdynamik des Konzerns. Highlights der Geschäftsbereiche HomeToGo_PRO, das B2B-Segment des Konzerns mit Software- und technologiebasierten Servicelösungen für den gesamten Reisemarkt, steigerte die IFRS-Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 250,5% auf €105,2 Mio., maßgeblich getrieben durch die Konsolidierung von Interhome. Die Profitabilität verbesserte sich deutlich: Das bereinigte EBITDA des Segments erreichte mit €1,7 Mio. einen positiven Wert (ggü. €-0,6 Mio. in H1/25). Das HomeToGo Marktplatz-Segment, der AI-gestützte B2C-Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, setzte seine bewusste strategische Neuausrichtung, Profitabilität gegenüber Umsatzwachstum zu priorisieren, weiter fort. Im ersten Halbjahr 2026 beliefen sich die IFRS-Umsatzerlöse auf €58,8 Mio. (ggü. €65,5 Mio. im ersten Halbjahr 2025). Dies spiegelt die geplante Reduzierung der Werbeausgaben zur Steigerung der Marketingeffizienz wider. Die Erfolge dieser Strategie zeigen sich in der verbesserten Profitabilität. Das bereinigte EBITDA des Segments verbesserte sich deutlich um 16,0% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €-16,8 Mio. Gleichzeitig stieg der Auftragsbestand der Buchungserlöse des Marktplatzes zum Ende des ersten Halbjahres auf einen neuen Rekordwert von €71,9 Mio. Finanzielle Basis weiter gestärkt Im ersten Halbjahr 2026 hat HomeToGo seine starke finanzielle Basis weiter gefestigt. Die liquiden Mittel erhöhten sich auf €134,7 Mio. Dies entspricht einem Anstieg um €46,9 Mio. ggü. dem ersten Quartal 2026. Darin noch nicht berücksichtigt ist ein Bankguthaben in Höhe von €9,8 Mio., das auf einem Treuhandkonto hinterlegt und als "sonstiger finanzieller Vermögenswert" klassifiziert ist. Getrieben durch die erfolgreiche Integration von Interhome, die saisonale Cash-Conversion sowie ein optimiertes Working-Capital-Management stieg der Free Cash Flow im ersten Halbjahr 2026 deutlich auf €48,2 Mio. (ggü. €-5,0 Mio.im ersten Halbjahr 2025). HomeToGo Originals als neue Dachmarke für die Ferienhausverwaltung des Konzerns eingeführt Um das branchenweit führender Direktangebot hervorzuheben und margenstarkes Wachstum im Segment HomeToGo_PRO zu erschließen, hat der Konzern HomeToGo Originals als neue Dachmarke für seine Property Management-Unternehmen Interhome und Kraushaar eingeführt. HomeToGo Originals stärkt die bestehende Verbindung der Unternehmen zur HomeToGo Group und bewahrt zugleich deren Tradition, Expertise und das Vertrauen der Ferienhauseigentümer. Die neue Marke verbindet den lokalen Vor-Ort-Service mit HomeToGo's Vertriebskraft und fortschrittlicher Reisetechnologie, um operative Effizienzgewinne in mehr als 20 Ländern zu erzielen. HomeToGo Originals dient zudem als skalierbare "Plug-and-Play"-Marke, unter der künftige Akquisitionen im Bereich der Ferienhausverwaltung im Rahmen der Buy-and-Build-Strategie des Konzerns nahtlos integriert werden können. Führungsposition im Bereich AI: Die Integration in den gesamten Konzern führt zu messbaren Effizienzgewinnen im operativen Geschäft und im Marketing HomeToGo baut seine Position als Vorreiter im Bereich AI in der Ferienhausbranche weiter aus und nutzt die intensive interne Anwendung von AI, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Derzeit haben 100% der Mitarbeitenden der Gruppe Zugang zu AI-Tools, einschließlich führender Frontier-Modelle. Diese Integration führt zu erheblichen operativen Effizienzgewinnen, insbesondere in den Teams für Marketing, Produkt- und Softwareentwicklung, Recht und Kundenservice. So haben AI-gestützte Prozessautomatisierungen die Antwortzeiten auf Kunden-E-Mails um das Dreifache beschleunigt sowie die Weiterleitung von Chats an menschliche Mitarbeitende um 85% reduziert. Im Marketing zeigen erste Tests zudem eine Steigerung der Rendite um mehr als 40%. Der Einsatz von AI hat zudem die Geschwindigkeit der Produktentwicklung und die Markteinführungszeit drastisch verkürzt, sodass einige der neuesten Produktinnovationen innerhalb von Wochen statt Monaten entwickelt wurden. Prognose für GJ/26 bestätigt HomeToGo bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Der Konzern erwartet weiterhin einen Anstieg der IFRS-Umsatzerlöse auf zwischen €400 Mio. und €410 Mio. Das bereinigte EBITDA wird in einer Spanne von €45 Mio. bis €47 Mio. prognostiziert. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "Unsere Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 zeigt, dass unsere fokussierte Strategie Wirkung zeigt. Wir haben bei den IFRS-Umsatzerlösen einen neuen Halbjahresrekord erzielt, klare Fortschritte bei der Profitabilität des Konzerns gemacht und mit der Einführung von HomeToGo Originals einen wichtigen Meilenstein bei der Harmonisierung unserer Marken erreicht. Mit der rasanten Skalierung von HomeToGo_PRO, einer starken Marketingeffizienz im Marktplatz, der laufenden Interhome-Integration, der Beschleunigung unseres Geschäfts durch AI und einem deutlich verbesserten Free Cash Flow sind wir gut aufgestellt, um unsere Ziele zu erreichen." H1/26 Ergebnisse: Quartalsmitteilung, Earnings Call und Präsentation Dr. Patrick Andrae, CEO, und Sebastian Bielski, CFO, werden die Halbjahresergebnisse auf statutarischer und pro-forma Basis vorstellen und dabei weitere Einblicke in die operativen Fortschritte der HomeToGo Group im Hinblick auf die strategische Roadmap geben - von der Beschleunigung des Einsatzes von AI bis zur Interhome-Integration. Die Vorstellung findet heute um 10:00 Uhr MESZ in einer Telefonkonferenz statt, gefolgt von einer Fragerunde für Research-Analysten und Investoren. Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist über einen Live-Webcast zugänglich. Interessierte Teilnehmer können sich unter der folgenden Adresse vorab für die Telefonkonferenz anmelden - mit der Möglichkeit, an der Fragerunde teilzunehmen:

https://www.appairtime.com/event/bed96985-7746-4248-89d8-d7a5c9168225 Die Quartalsmitteilung von HomeToGo für H1/26 ist auf der Investor-Relations-Website unter ir.hometogo.de verfügbar. Weitere Informationen zu den Neuigkeiten und der Kapitalmarktberichterstattung von HomeToGo finden Sie unter ir.hometogo.de Über die HomeToGo Group HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Mit mehreren Millionen Angeboten an Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, um die perfekte Unterkunft für jede Reise zu finden. HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/ Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Bielski, CFO

IR@hometogo.com Ansprechpartnerin für Medien

Isabel Nacke

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