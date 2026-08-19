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DocMorris mit starker Wachstumsdynamik bei Rx und Digital Services im ersten Halbjahr und Verbesserung des Ausblicks



19.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frauenfeld, 19. August 2026 Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR DocMorris mit starker Wachstumsdynamik bei Rx und Digital Services im ersten Halbjahr und Verbesserung des Ausblicks Fortgesetzte Umsatzdynamik im ersten Halbjahr mit plus 12.5%

Wachstum von 38.3% bei Rx (Q2: 45.8%) und 71.4% bei Digital Services (Q2: 80.0%)

Verbesserung des bereinigten EBITDA um CHF 17.9 Mio. auf minus CHF 10.9 Mio.

Verbesserung aller Elemente des Ausblicks für 2026 aufgrund des Ergebnisses im ersten Halbjahr und weiterhin positiver Geschäftsentwicklung CEO Walter Hess sagt: «Unsere Umsatzdynamik und unsere operative Effizienz haben im ersten Halbjahr 2026 in allen Bereichen klar zugelegt. Besonders erfreulich sind das Rx-Wachstum mit starker Neukundengewinnung sowie der Zuwachs bei den Digital Services im ersten Halbjahr. Diese positive Entwicklung erlaubt es, die Spanne unserer Umsatz- und adjustierten EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr zu erhöhen.» CFO Daniel Wüest ergänzt: «Wir konnten das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um CHF 17.9 Mio. und im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal um CHF 1.7 Mio. steigern. Dazu beigetragen haben eine weitere Verbesserung der Marketingeffizienz im Rx-Bereich sowie gestiegene Ergebnisbeiträge bei den Digital Services. Das im ersten Halbjahr erzielte Ergebnis sowie die ersten Wochen des dritten Quartals geben uns zusätzlichen Komfort, in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 den EBITDA-Breakeven zu erreichen.» Strukturelle Ergebnisverbesserung bei fortgesetzter Umsatzdynamik Der Aussenumsatz[1] stieg im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12.5 Prozent[2] auf CHF 627.8 Mio., während der Umsatz um 13.4 Prozent auf CHF 599.2 Mio. zunahm. Alle Segmente und Geschäftsbereiche trugen zum erfreulichen Wachstum bei (vgl. Medienmitteilung vom 15. Juli 2026 ).

). Das bereinigte EBITDA verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um CHF 17.9 Mio. auf minus CHF 10.9 Mio. Vom ersten zum zweiten Quartal 2026 verbesserte sich das bereinigte EBITDA weiter sequenziell von minus CHF 6.3 Mio. auf minus CHF 4.6 Mio.

Im EBITDA von minus CHF 20.0 Mio. sind einmalige ausserordentliche Kosten von CHF 7.6 Mio. unter anderem für die Umsetzung der AI-First-Strategie (vgl. Medienmitteilung vom 25. Juni 2026 ) und die im ersten Quartal 2026 angekündigte und erfolgte Schliessung des Standorts Ludwigshafen enthalten. Diese Aufwendungen werden im zweiten Halbjahr aufgrund der resultierenden Kosteneinsparungen weitestgehend kompensiert. Kundenbindung und Wiederbestellrate im Rezept-Geschäft weiter gesteigert Der Umsatz mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) stieg im ersten Halbjahr markant um 38.3 Prozent (im zweiten Quartal um 45.8 Prozent). Dieser Trend setzte sich in den ersten Wochen des dritten Quartals beschleunigt fort.

Treiber dieser Entwicklung sind eine weiter gestiegene Kundenbindung und Wiederbestellrate sowie eine erhebliche Neukundenzunahme. Die Zahl der aktiven Rx-Kunden[3] erhöhte sich vom ersten zum zweiten Quartal um 7.1 Prozent und im zweiten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 15.6 Prozent.

Aufgrund tieferer Kosten zur Kundengewinnung konnte die Profitabilität weiter verbessert werden.

Für das Gesamtjahr geht DocMorris neu von einem Rx-Wachstum von rund 40 Prozent aus (anstatt rund 20 Prozent wie bisher). Non-Rx: Digital Services mit überproportionaler Ergebnissteigerung Non-Rx[4] wuchs im ersten Halbjahr um 6.6 Prozent, wobei der OTC-Umsatz planmässig um 4.0 Prozent zunahm.

Digital Services (TeleClinic, Retail Media und Marktplatz) verzeichnete ein deutliches Umsatzplus von 71.4 Prozent sowie eine Verdoppelung des EBITDA. Für das Gesamtjahr geht DocMorris nun von einem Wachstum von mehr als 50 Prozent aus (bisher mittlerer zweistelliger Prozentbereich).

Bei Deutschlands führender Telemedizinplattform TeleClinic nahm der Umsatz um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu, während sich das EBITDA verdoppelte. Die Zahl der Behandlungen stieg deutlich um 51 Prozent. Ausblick

Angesichts der beschleunigt positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr passt DocMorris ihre Prognose für 2026 wie folgt an: Aussenumsatzwachstum: 9 bis 13 Prozent (vorher: im mittleren einstelligen bis unteren Zehner-Prozentbereich);

Bereinigtes EBITDA: minus CHF 10 Mio. bis minus CHF 17.5 Mio. (vorher: minus CHF 10 Mio. bis minus CHF 25 Mio.);

Investitionen: unter CHF 30 Mio. (vorher: rund CHF 30 Mio.). Das Management bestätigt das Ziel des EBITDA-Breakeven in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 und des Free Cashflow-Breakeven im Laufe von 2027. Die mittelfristigen Ziele bleiben unverändert. In Mio. CHF (ungeprüft) H1 2026 H1 2025 Veränderung Veränderung

in Lokal-

währung DocMorris Aussenumsatz 627.8 572.1 9.8% 12.5% DocMorris Umsatz 599.2 541.5 10.7% 13.4% Märkte Deutschland Aussenumsatz 593.9 538.6 10.3% 13.0% Deutschland Umsatz 565.3 508.0 11.3% 14.1% Deutschland Rx-Aussenumsatz 147.9 109.7 34.9% 38.3% Deutschland Non-Rx-Aussenumsatz 446.0 428.9 4.0% 6.6% Europa Umsatz 33.9 33.5 1.4% 3.9%

In Mio. CHF (ungeprüft) H1 2026 % H1 2025 % Bruttomarge in % des Nettoumsatzes 22.1% 22.3% Bereinigtes Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen (EBITDA bereinigt) -10.9 -1.8% -28.8 -5.3% Betriebsergebnis vor Abschreibungen und

Wertminderungen (EBITDA) -20.0 -3.3% -27.1 -5.0% Betriebsergebnis (EBIT) -40.9 -6.8% -50.0 -9.2% Unternehmensergebnis -53.1 -8.9% -61.6 -11.4% Aktive Kunden, in Mio. 12.9 11.8 30.6.2026 % 31.12.2025 % Eigenkapital 357,9 46.1% 409.1 49.6% Liquide Mittel (Cash und kurzfristige

Finanzanlagen) 99.197 159.5

Der Halbjahresbericht sowie die Präsentation zum Halbjahresergebnis sind auf der Website als Download hier abrufbar (corporate.docmorris.com/de/ | Investor Relations | Finanzpublikationen). Heute um 11:00 Uhr findet eine Telefonkonferenz für Analysten und Medien in Englisch statt.

Speakers: Walter Hess (CEO) und Daniel Wüest (CFO) Registrierungslink für Teilnehmende der Telefonkonferenz:

https://webcast.meetyoo.de/reg/zQXlmtQRHs1i

Nach der Registrierung erhalten Teilnehmende eine Bestätigungs-Mail mit persönlichen Einwahldaten.

Bitte wählen Sie sich ca. 5 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein. Link zum Livestream der Präsentation:

https://www.webcast-eqs.com/docmorris-2026-h1

Ton und Präsentation im Webbrowser. Teilnehmende am Telefon schalten den Browser-Ton bitte stumm.

Das Playback wird nach der Konferenz unter dem gleichen Link verfügbar sein. Kontakt für Analysten und Investoren

Kelvin Jörn, Head of Investor Relations

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10 Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1 Agenda 15. Oktober 2026 Q3/2026 Trading update 12. November 2026 Capital Markets Day in Heerlen (NL) 19. Januar 2027 Umsatz 2026 18. März 2027 Jahresergebnis 2026 und Ausblick 2027 (hybrid/Zürich, Telefonkonferenz & Webcast) 15. April 2027 Q1/2027 Trading Update 12. Mai 2027 Ordentliche Generalversammlung, Zürich

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'500 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com. Disclaimer

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder stillschweigend bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die DocMorris AG und ihr Geschäft. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge der DocMorris AG wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die DocMorris AG stellt diese Mitteilung zum heutigen Datum zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren. [1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem Umsatz von DocMorris zuzüglich des Versandhandelsumsatzes von apotal, abzüglich des Umsatzes für die Belieferung von apotal. [2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung. [3] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert. [4] Bestehend aus OTC-Geschäft und Digital Services (TeleClinic, Retail Media, Marktplatz).

Ende der Adhoc-Mitteilung