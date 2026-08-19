DocMorris AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Frauenfeld, 19. August 2026
Medienmitteilung
DocMorris mit starker Wachstumsdynamik bei Rx und Digital Services im ersten Halbjahr und Verbesserung des Ausblicks
CEO Walter Hess sagt: «Unsere Umsatzdynamik und unsere operative Effizienz haben im ersten Halbjahr 2026 in allen Bereichen klar zugelegt. Besonders erfreulich sind das Rx-Wachstum mit starker Neukundengewinnung sowie der Zuwachs bei den Digital Services im ersten Halbjahr. Diese positive Entwicklung erlaubt es, die Spanne unserer Umsatz- und adjustierten EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr zu erhöhen.»
CFO Daniel Wüest ergänzt: «Wir konnten das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um CHF 17.9 Mio. und im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal um CHF 1.7 Mio. steigern. Dazu beigetragen haben eine weitere Verbesserung der Marketingeffizienz im Rx-Bereich sowie gestiegene Ergebnisbeiträge bei den Digital Services. Das im ersten Halbjahr erzielte Ergebnis sowie die ersten Wochen des dritten Quartals geben uns zusätzlichen Komfort, in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 den EBITDA-Breakeven zu erreichen.»
Strukturelle Ergebnisverbesserung bei fortgesetzter Umsatzdynamik
Kundenbindung und Wiederbestellrate im Rezept-Geschäft weiter gesteigert
Non-Rx: Digital Services mit überproportionaler Ergebnissteigerung
Ausblick
Das Management bestätigt das Ziel des EBITDA-Breakeven in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 und des Free Cashflow-Breakeven im Laufe von 2027. Die mittelfristigen Ziele bleiben unverändert.
Der Halbjahresbericht sowie die Präsentation zum Halbjahresergebnis sind auf der Website als Download hier abrufbar (corporate.docmorris.com/de/ | Investor Relations | Finanzpublikationen).
Heute um 11:00 Uhr findet eine Telefonkonferenz für Analysten und Medien in Englisch statt.
Registrierungslink für Teilnehmende der Telefonkonferenz:
Link zum Livestream der Präsentation:
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Agenda
DocMorris
Disclaimer
[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem Umsatz von DocMorris zuzüglich des Versandhandelsumsatzes von apotal, abzüglich des Umsatzes für die Belieferung von apotal.
[2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung.
[3] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.
[4] Bestehend aus OTC-Geschäft und Digital Services (TeleClinic, Retail Media, Marktplatz).
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2385238
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|/ EQS News-Service
2385238 19.08.2026 CET/CEST