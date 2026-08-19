von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Michel, Ihre Firma ist das perfekte Beispiel, wie eine über Jahrzehnte gepflegte Plattformtechnologie betriebswirtschaftlich Früchte trägt. Was war in all der Zeit für Sie und Ihren Vater der grösste Anschub? Simon Michel: Mein Vater Willy Michel hat unsere Vorgängerfirma Disetronic zusammen mit seinem Bruder Peter 1984 gegründet, um die Selbstbehandlung für Menschen mit Diabetes einfacher und sicherer zu machen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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