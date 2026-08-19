Berlin - Angesichts der hohen Energiepreise fordert der Sozialverband Deutschland (SoVD) eine Senkung der Stromsteuer.
"Die Bundesregierung darf die Menschen mit den steigenden Lebenshaltungskosten nicht allein lassen", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der "Rheinischen Post". Anders als in Polen müsse die Antwort jedoch über die Zapfsäule hinausgehen, so Engelmeier. Haushalte mit niedrigen Einkommen gäben einen deutlich größeren Anteil ihres verfügbaren Geldes für Lebenshaltungskosten aus. Deshalb sollte die Stromsteuer für private Haushalte sinken, forderte sie.
Weiter sagte Engelmeier, Hilfen müssten dort ankommen, wo hohe Preise existenzielle Auswirkungen hätten. Damit weitere mögliche Hilfen schnell und zuverlässig ausgezahlt werden könnten, müsse nun endlich ein funktionierender staatlicher Direktzahlungsmechanismus geschaffen werden.
"Die Bundesregierung darf die Menschen mit den steigenden Lebenshaltungskosten nicht allein lassen", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der "Rheinischen Post". Anders als in Polen müsse die Antwort jedoch über die Zapfsäule hinausgehen, so Engelmeier. Haushalte mit niedrigen Einkommen gäben einen deutlich größeren Anteil ihres verfügbaren Geldes für Lebenshaltungskosten aus. Deshalb sollte die Stromsteuer für private Haushalte sinken, forderte sie.
Weiter sagte Engelmeier, Hilfen müssten dort ankommen, wo hohe Preise existenzielle Auswirkungen hätten. Damit weitere mögliche Hilfen schnell und zuverlässig ausgezahlt werden könnten, müsse nun endlich ein funktionierender staatlicher Direktzahlungsmechanismus geschaffen werden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur