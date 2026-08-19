Basel - Straumann ist in den ersten sechs Monaten deutlich gewachsen. Gut lief das Geschäft dabei vor allem in den Regionen EMEA und Nordamerika. Das Management sieht sich auf gutem Weg, die eigenen Ziele für das Gesamtjahr zu erfüllen. Für Überraschung sorgt derweil der angekündigte Chef-Wechsel. Den Umsatz beziffert der Zahnimplantatehersteller in einem Communiqué vom Mittwoch auf 1,38 Milliarden Franken, ein Plus von 2,3 Prozent. Organisch, also ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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