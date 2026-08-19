Basel - Was ist Wärme, was ist nutzbare Arbeit, wenn eine Maschine nur aus einem Atom und Lichtteilchen besteht? Solche Fragen verbinden in modernen Quantentechnologien die Thermodynamik mit der Quantenphysik. Forschende der Universität Basel haben einen theoretischen Ansatz entwickelt, mit dem man beide Theorien in Einklang bringen kann. Von Oliver Morsch, Universität Basel Die physikalischen Theorien der Thermodynamik und Quantenphysik könnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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