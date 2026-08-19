Basel - Pille vergessen oder Kondom gerissen? Für solche Fälle gibt es die «Pille danach». Ein Tool, das aus einem Forschungsprojekt an der Universität Basel hervorgegangen ist, soll beratenden Apotheken und Kundinnen ein möglichst angenehmes Gespräch ermöglichen und dabei helfen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Von Noëmi Kern, Universität Basel Wenn eine Frau befürchtet, ungewollt schwanger zu werden, erhält sie in der Schweiz ohne Rezept ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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