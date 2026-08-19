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PFISTERER Holding SE setzt Wachstumskurs erfolgreich fort: Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung



19.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG 19. August 2026 PFISTERER Holding SE setzt Wachstumskurs erfolgreich fort: Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung Winterbach, Deutschland. Die PFISTERER Holding SE ("PFISTERER"; ISIN: DE000PFSE212) hat ihren profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fortgesetzt und Umsatz sowie Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert. Der Konzernumsatz erhöhte sich in den ersten sechs Monaten 2026 um 20,2 % auf 256,7 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA stieg überproportional auf 52,4 Mio. Euro nach 39,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025. Den absolut größten Beitrag zum EBITDA leisteten die Produktsegmente HVA und OHL. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 20,4 % nach 18,5 % im Vorjahreszeitraum, wozu alle Produktsegmente beitrugen. Das Periodenergebnis legte um 75,9 % auf 38,3 Mio. Euro zu. Maßgeblich hierfür waren die höheren Umsatzerlöse bei gleichzeitig stabiler Bruttomarge. Auch im zweiten Quartal entwickelte sich der PFISTERER-Konzern dynamisch und erreichte mit 129,8 Mio. Euro nach 113,4 Mio. Euro im Vorjahresquartal erneut einen Rekordumsatz. Gleichzeitig erhöhte sich das bereinigte EBITDA auf 24,7 Mio. Euro nach 18,5 Mio. Euro im zweiten Quartal 2025. Das Periodenergebnis verdoppelte sich nahezu und stieg auf 19,8 Mio. Euro nach 10,1 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2026 bei 340,3 Mio. Euro und damit deutlich über dem Vorjahreswert von 312,5 Mio. Euro. Er reicht bereits bis in das Jahr 2027, unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage und bietet zudem eine hohe Visibilität für die weitere Geschäftsentwicklung sowie eine solide Grundlage für das geplante profitable Wachstum. Der Auftragseingang belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 263,0 Mio. Euro nach 290,2 Mio. Euro im starken Vorjahreszeitraum. Nach den sehr hohen Auftragseingängen der vergangenen Perioden zeigt sich eine erwartete Normalisierung. Im Einklang mit der Strategie des profitablen Wachstums konzentriert sich PFISTERER auf attraktive Aufträge mit hoher Qualität und Profitabilität. Mit einer Book-to-Bill-Ratio von über 1 überstieg der Auftragseingang auch im ersten Halbjahr 2026 die Umsatzerlöse und bestätigt damit unsere Fähigkeit, Wachstum und Profitabilität erfolgreich zu verbinden. Die Region Europa & Afrika leistete im ersten Halbjahr 2026 den größten Beitrag zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns. Der Umsatz in der Region stieg auf 140,3 Mio. Euro nach 115,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA in der Region erhöhte sich auf 28,5 Mio. Euro nach 18,7 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025. Der Auftragsbestand in Europa & Afrika lag zum 30. Juni 2026 bei 192,6 Mio. Euro nach 176,2 Mio. Euro zum Vorjahresstichtag. Damit wird unsere starke Position in europäischen Energieinfrastrukturprojekten unterstrichen und das vorhandene Marktpotenzial zunehmend in konkrete Umsätze und Ergebnisbeiträge umgesetzt. Auch im zweiten Quartal war Europa & Afrika die umsatzstärkste Region und trug wesentlich zum neuen Umsatzrekord bei. PFISTERER treibt die Erweiterung der operativen Basis weiter voran. Der Bau des neuen HVDC-Qualifizierungszentrums am Hauptsitz in Winterbach verläuft planmäßig. Die Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen. Gleichzeitig werden die Produktionskapazitäten für Kabelverbindungssysteme an den Standorten in Deutschland und den USA ausgebaut. Im ersten Halbjahr erhielt PFISTERER zudem ein Patent für eine steckbare HVDC-Verbindungstechnologie. Damit stärkt das Unternehmen seine Positionierung in einem strategisch wichtigen Anwendungsfeld für leistungsfähige Gleichstromübertragungssysteme. Auch der Ausbau internationaler Produktionskapazitäten schreitet voran. Mit dem Erwerb zusätzlicher Flächen am Produktionsstandort Kadan in Tschechien werden die Voraussetzungen geschaffen, die dortigen Produktions- und Logistikkapazitäten in den kommenden Jahren deutlich zu erweitern. Der Standort ist die größte Produktionsstätte für Isolatoren und Kabelgarnituren innerhalb des PFISTERER-Konzerns. Mit der geplanten Erweiterung trägt das Unternehmen dem erwarteten weiteren Nachfragewachstum in seinen Zielmärkten Rechnung und schafft zugleich die Grundlage für die Umsetzung der langfristigen Wachstumsziele. Mittelfristig strebt PFISTERER weiterhin an, stärker als der global adressierbare Markt zu wachsen. Die Mittelfristprognose für das Jahr 2030 bleibt unverändert. "PFISTERER hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz, Ergebnis und Profitabilität deutlich gesteigert. Besonders Europa entwickelte sich stark und leistete den größten Beitrag zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns. Gleichzeitig treiben wir zentrale Wachstumsinitiativen konsequent voran: Wir erweitern Kapazitäten, investieren in Technologie und stärken unsere internationale Aufstellung. Damit setzen wir das Potenzial, das PFISTERER in seinen Märkten hat, zunehmend sichtbar in operative Fortschritte um.", kommentiert Johannes Linden, Mitglied und Sprecher des Vorstands der PFISTERER Holding SE. PFISTERER lädt Investoren, Analysten und Medienvertreter am 19. August 2026 um 10:00 Uhr MESZ zu einem englischsprachigen Webcast ein. Die Vorstandsmitglieder Johannes Linden und Dr. Konstantin Kurfiss werden die Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres 2026 sowie aktuelle Initiativen erläutern und im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen. Bitte registrieren Sie sich im Vorfeld unter dem Registrierungs-Link für den Webcast. Ihre persönlichen Einwahldaten werden Ihnen anschließend per E-Mail zugesandt. Für die telefonische Teilnahme mit Fragemöglichkeit registrieren Sie sich bitte unter diesem Link . Der Halbjahresfinanzbericht zum 1. Halbjahr 2026 steht im Bereich Investoren auf der Unternehmenswebsite zum Download bereit. Über PFISTERER Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit tätiges, börsennotiertes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Seit 1921 entwickelt das Unternehmen Lösungen für sichere und zuverlässige Verbindungen für Energieinfrastrukturen. PFISTERER entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an systemkritischen Schnittstellen in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen - überall dort, wo maximale Betriebssicherheit gefordert ist. Die Produkte kommen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz: von der Energieerzeugung über die Übertragung bis zur Verteilung. Mit 20 Standorten in 15 Ländern und Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit steht PFISTERER für technisch anspruchsvolle Lösungen und langjährige Engineering-Kompetenz mit dem Ziel, eine sichere und nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com . Pressekontakt für Rückfragen Trang Grün

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