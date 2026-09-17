2025 war ein schwieriges Jahr für Börsengänge - doch Pfisterer hatte damals den Sprung aufs Parkett geschafft, als eines der wenigen deutschen Unternehmen. Seitdem hat der Energieinfrastrukturspezialist auf ganzer Linie geliefert. Von Quartal zu Quartal lieferte der Pfisterer gute Zahlen, der Aktienkurs hat sich mehr als verdoppelt. Im FINANCE TV-Talk blickt Co-CEO und CFO Johannes Linden auf das erste Börsenjahr zurück: "Herausfordernd, erfolgreich, persönlich zufriedenstellend", fasst er es zusammen. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Warum Pfisterer trotz politischer Unsicherheiten im Frühjahr 2025 am Börsengang festhielt - und ob das Timing im Rückblick wirklich optimal war. • Was sich intern verändert, wenn ein mittelständisches Unternehmen plötzlich börsennotiert ist. • Was Linden in seinem ersten Börsenjahr positiv überrascht hat und was er so nicht erwartet hatte. • Welche konkreten Hebel Pfisterer nutzen will, um den Umsatz bis 2030 zu steigern. • Warum Kapitalmarktkommunikation für die Kursentwicklung so entscheidend ist. Die Gesprächsteilnehmer Host: Jasmin Rehne (FINANCE Magazin) Gast: Johannes Linden (Co-CEO und CFO, Pfisterer) _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/[