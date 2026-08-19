Luzern - Der Milchverarbeiter Emmi ist im ersten Halbjahr 2026 stärker gewachsen als erwartet und hat dabei die Profitabilität verbessert. Für das Gesamtjahr wird der Konzern beim Umsatz etwas zuversichtlicher, während die Gewinnziele unverändert bleiben. Der Umsatz stieg um 2,2 Prozent auf 2,32 Milliarden Franken, wie die Emmi-Gruppe am Mittwoch mitteilte. Organisch, also bereinigt um Übernahmen und Währungseinflüsse, wuchs der Umsatz um 3,6 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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