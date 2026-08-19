Bern - Die aktuellste Umfrage rechnet der Neutralitätsinitiative und der Ernährungsinitiative schlechte Chancen aus. Gut fünf Wochen vor dem Urnengang vom 27. September lehnt eine Mehrheit der Befragten die nationalen Abstimmungsvorlagen ab. Beide Initiativen hatten die Wählerschaft einer einzigen Partei hinter sich. 62 Prozent der befragten Stimmberechtigten lehnten die Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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