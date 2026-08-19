Bern - Die BKW blickt auf ein verhaltenes erstes Halbjahr 2026 zurück. Eine wetterbedingt tiefere Stromproduktion aus Wasser- und Windkraft sowie Marktverwerfungen im Stromhandel infolge der Lage im Nahen Osten drückten auf das Ergebnis. Die Ambitionen für das Ergebnis im Jahr 2026 werden etwas gesenkt. Die Gesamtleistung sank von Januar bis Juni um 3,1 Prozent auf 2,18 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das Energiegeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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