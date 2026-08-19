Die Siemens Energy-Aktie hat nach ihrer Erholung von rund +25% einen erneuten Rücksetzer verbucht und gestern -5,23% verloren. Nun stellt sich die Frage, ob es sich lediglich um eine Verschnaufpause handelt oder ob die Rallye vor ihrem nächsten entscheidenden Schub steht und ob damit ein neues Allzeithoch möglich wird. Chartanalyse zu Siemens Energy Der Siemens Energy-Kurs stieg um knappe +25% an, bevor in den letzten Handelstagen eine Korrektur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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