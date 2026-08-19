Die Vorgaben für den DAX sind mau. Gestern kickten in den USA vor allem die Halbleiterwerte ein, in Asien gab es heute dasselbe Bild. Beim Broker IG wird der deutsche Leitindex nur etwas tiefer bei 26.114 Punkte erwartet. Bereits am Dienstag fiel der DAX zurück und schloss mit 26.128 Punkten um 0,8 Prozent tiefer.Damit trennen den Leitindex rund 446 Punkte von seinem Rekord bei 26.574 Punkten aus der vergangenen Woche. Deutlicher noch traf es die zweite Reihe: Der MDAX verlor 1,6 Prozent auf 31.840 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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