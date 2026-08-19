STECKBORN (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke DocMorris hat im ersten Halbjahr von starken Zuwächsen bei rezeptpflichtigen Medikamenten und einem florierenden Geschäft mit digitalen Dienstleistungen profitiert und dabei weniger Verlust gemacht. Dabei näherte sich der Konzern im zweiten Quartal der Gewinnschwelle weiter an. "Diese positive Entwicklung erlaubt es, die Spanne unserer Umsatz- und adjustierten Ebitda-Prognose für das Gesamtjahr zu erhöhen", sagte Konzernchef Walter Hess laut Mitteilung vom Mittwoch.

Das Unternehmen will seinen Außenumsatz in diesem Jahr um 9 bis 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern. Zuvor war noch ein Plus im mittleren einstelligen Bereich bis hin zu einem niedrigen Zehnprozentwert angepeilt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll bei minus 10 bis minus 17,5 Millionen Schweizer Franken (rund 10,6 bis 18,6 Mio Euro) herauskommen. Hier hatte DocMorris vorher noch bis zu 25 Millionen Verlust befürchtet. Weiterhin will der Konzern dabei in der zweiten Jahreshälfte operativ die Gewinnschwelle erreichen.

In den ersten sechs Monaten konnte das Unternehmen seinen bereinigten operativen Verlust von 28,8 auf 10,9 Millionen Franken mehr als halbieren. Auch unter dem Strich verringerte sich der Fehlbetrag, und zwar von 61,6 auf 53,1 Millionen Franken. Damit lag die Versandapotheke mit beiden Kennzahlen im Rahmen der Analystenerwartungen.

Der Außenumsatz stieg zugleich um knapp 10 Prozent auf 628 Millionen Franken, wie das Unternehmen bereits Mitte Juli mitgeteilt hatte. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zog gar um 38 Prozent an, wobei das zweite Quartal mit einem Plus von fast 46 Prozent noch stärker ausfiel. Dieser Trend habe sich in den ersten Wochen des dritten Quartals beschleunigt fortgesetzt, hieß es./tav/AWP/err/jha/