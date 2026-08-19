Bei den Online-Apotheken läuft es wieder rund. Nachdem zuletzt bereits Redcare Pharmacy die Prognose angehoben hat, folgt nun auch der Schweizer Konkurrent DocMorris. Das Unternehmen hat heute seine Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt und hier die starken Vorabquartalszahlen vom Juli bestätigt.DocMorris hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich zugelegt. Der Außenumsatz stieg um 12,5 Prozent auf 627,8 Millionen Schweizer Franken, der Umsatz erhöhte sich um 13,4 Prozent auf 599,2 Millionen Franken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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