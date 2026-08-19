Etwas Ausdauer kann bei bestimmten Aktien äußerst lukrativ sein. Ganz vorn dabei: Die Allianz-Aktie. Was aus einem Investment von 1981 in rund 45 Jahren geworden wäre. Zu den ältesten börsennotierten Unternehmen in Deutschland zählen neben Merck, Siemens und Bayer vor allem die Finanzkonzerne Deutsche Bank, Münchener Rück und Allianz. So wurde die Aktie der 1890 gegründeten Allianz erstmals 1895 an der Berliner Börse notiert. Der Ausgabekurs betrug damals 750 Mark. Gemessen an der Kaufkraft entspräche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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