Wiesbaden - Die Zahl der im Ausland erworbenen und in Deutschland anerkannten Berufsabschlüsse ist im Jahr 2025 erneut gestiegen.



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, wurden 2025 rund 86.600 Anerkennungsanträge positiv beschieden, das waren knapp zehn Prozent mehr als im Jahr 2024 (79.100). Damit zeigt sich allerdings eine Verlangsamung des Wachstums, das in den beiden vorherigen Jahren wesentlich höher lag (2024: +21 Prozent, 2023: +25 Prozent). Knapp 84 Prozent der positiv beschiedenen Anerkennungsverfahren gingen im Jahr 2025 auf nach Bundesrecht geregelte Berufe zurück, 16 Prozent auf nach Landesrecht geregelte Berufe.



2025 wurden insgesamt 102.900 Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsqualifikationen bearbeitet, darunter 76.200 Neuanträge, das heißt Anträge, die im Jahr 2025 eingereicht wurden. Dies entspricht einem Zuwachs von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit steigt auch diese Zahl deutlich langsamer als in den Vorjahren (2024: 71.000; 2023: 62.100; 2022: 49.500).



Die meisten Anerkennungen stammen wie in den vergangenen Jahren auch 2025 aus der Türkei (9.800), dies entspricht einem Anteil von elf Prozent an allen Anerkennungen. Mit einem Anteil von zehn Prozent wurden rund 8.300 Anerkennungen aus der Ukraine gemeldet. Unter den Top 5 finden sich außerdem Berufsabschlüsse aus Syrien (6.100), Indien und Tunesien (jeweils 5.400). Die Zahl der in Syrien erworbenen Berufsqualifikationen stieg mit einem Zuwachs von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr am stärksten unter diesen fünf Staaten.



Ein deutlicher Rückgang zeigt sich beim Anteil der positiv beschiedenen Anerkennungsverfahren für Berufsabschlüsse aus Bosnien und Herzegowina. Aus dem Westbalkanstaat stammten in den Jahren 2016 bis 2023 die meisten oder zweitmeisten anerkannten Berufsqualifikationen, dies entsprach zwischen sechs Prozent und neun Prozent aller positiv beschiedenen Anträge. Seit 2024 ist die Zahl der aus Bosnien und Herzegowina insgesamt gestellten Anträge (2025: 3.200, 2024: 4.500) sowie der positiv beschiedenen Verfahren (2025: 2.800, 2024: 4.000) rückläufig. Die positiv beschiedenen Verfahren aus Bosnien und Herzegowina machten 2025 noch einen Anteil von drei Prozent an allen positiv beschiedenen Verfahren aus.



Der mit Abstand am häufigsten anerkannte Beruf war mit 32.000 Anerkennungen im Jahr 2025 erneut der Beruf der Pflegefachfrau/des Pflegefachmanns (einschließlich der Vorgängerberufe Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger sowie Gesundheits- und Krankenpfleger). Am zweit- und dritthäufigsten wurden unverändert zu den Vorjahren die Berufe des Arztes (13 900), der im Rahmen der Approbationserteilung anerkannt werden kann, und des Ingenieurs (4.600) anerkannt. Diese drei Berufe machten 58 Prozent aller anerkannten Berufe aus.





© 2026 dts Nachrichtenagentur