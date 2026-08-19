Berlin/San Francisco - Das KI-Unternehmen OpenAI weitet das Werbegeschäft mit seinem Chatbot ChatGPT auf Europa aus. Die Reklame wird am kommenden Montag (24. August) in 31 europäischen Märkten aktiviert. Neben der Schweiz umfasst der Schritt unter anderem Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Italien, Polen sowie die Benelux- und die skandinavischen Länder. Klare Trennung und Datenschutz im FokusUm das Vertrauen der Nutzerschaft nicht zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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