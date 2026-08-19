Oakland - Für den Facebook-Konzern Meta hat ein potenziell folgenschwerer Prozess begonnen, in dem es um die Nutzung seiner Apps durch Kinder geht. 29 US-Bundesstaaten werfen dem Unternehmen vor, Kinder bewusst zu einer ausufernden Nutzung von Facebook und Instagram verleitet zu haben. Zugleich habe Meta Risiken vor Eltern und der Öffentlichkeit verborgen. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück. Der Prozess vor Geschworenen im kalifornischen Oakland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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