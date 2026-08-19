Berlin - Linken-Chefin Ines Schwerdtner hält an der Forderung nach der Enteignung von Wohnkonzernen fest. "Das kostet Geld, aber das müssen wir uns leisten können. Wohnen ist ein Menschenrecht", sagte sie den Sendern RTL und ntv. Gerade in Berlin sei der Mietmangel so unendlich groß, dass dringend etwas getan werden müsse.



Das Hauptziel der Berliner Linken sei es, das Wohnen bezahlbar zu machen. "Deswegen sagen wir, wir müssen sofort Mietwucher beenden. Illegal erhöhte Mieten beenden", so Schwerdtner. Man brauche sozialen Wohnungsbau, aber man müsse selbstverständlich auch vergesellschaften. Sie verwies auf den Volksentscheid in Berlin. Die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner sei dafür, Wohneigentum wieder in die öffentliche Hand zu nehmen. "Und das wollen wir auch umsetzen. Wir nehmen das sehr ernst, was die Berliner uns da mitgegeben haben", sagte Schwerdtner.



Auf die Frage, ob die Enteignung von Wohnkonzernen absolute Bedingung für eine Regierungskoalition in Berlin sei, sagte Schwerdtner: "Es ist für mich vollkommen klar, dass wir das mit in diese Koalitionsgespräche nehmen." Das werde Elif Eralp sicherlich mit großem Selbstbewusstsein tun.





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