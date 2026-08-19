Brandschutzvorgaben entwickeln sich laufend weiter - und damit auch die Anforderungen an Planung, Errichtung und Betrieb. Der Bundesverband Photovoltaic Austria & Battery Austria (PV&B Austria) hat seinen erstmals im August 2024 herausgegebenen Brandschutzleitfaden für Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher daher erweitert und neu aufgelegt. Die Überarbeitung berücksichtigt insbesondere zwei neue Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz (TRVB) in Österreich. Aufgenommen wurden zum einen die Vorgaben der "TRVB 162 N - Photovoltaik-Freiflächenanlagen". Hinzu kommt zudem die kürzlich veröffentlichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland