Als der Gesetzgeber Anfang 2024 im "Solarpaket 1" die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, kurz GGV, einführte, war das Ziel denkbar einfach formuliert: Photovoltaik sollte endlich auch in Mehrfamilienhäusern ankommen, und zwar ohne den bürokratischen Hindernislauf, an dem das ältere Mieterstrommodell seit Jahren krankt. Zwei Jahre später lässt sich sagen: Der Plan ist aufgegangen. Allein wir bei Marcley haben seit Beginn des Jahres bereits 250 Projekte umgesetzt. Deshalb ist es besonders bitter, dass die Bundesnetzagentur das Modell mit ihrem aktuellen Festlegungsentwurf zum Netztentgeltverfahren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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