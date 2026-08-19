Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte gut gehalten. Steigende Anleihenzinsen und die problematische Lage in Nahost halten laut Händlern den Risikoappetit der Anleger gering. Besonders der finanzierungsabhängige Technologiesektor steht wegen der höheren Anleihenrenditen weltweit unter Druck. Gleichzeitig schürt das Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran Befürchtungen einer weiteren Eskalation im Nahen Osten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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