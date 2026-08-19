Neuenburg - Die Produktion im sekundären Sektor der Schweiz hat im zweiten Quartal 2026 wieder zugelegt. Dabei schnitt insbesondere die Industrie stärker ab als im Vorjahr, aber auch die Produktion im Baugewerbe zog an. Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, stieg die Produktion zwischen April und Juni 2026 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent an, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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