Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.130 Punkten berechnet und damit fast exakt auf dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze rangierten BASF, MTU und die Deutsche Telekom, am Ende Scout24, die Münchener Rück und Infineon.



"Die Stimmung am Aktienmarkt dreht sich", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Es setzen verstärkt Gewinnmitnahmen ein. Der Zukunftsoptimismus schwindet." Entsprechend kämen auf diesem Kursniveau kaum Käufer in den Markt. Stattdessen würden Gewinne mitgenommen.



"Die Aktienmärkte sehen sich aktuell zwei ganz großen Gegenwinden ausgesetzt. Der erste sind die hohen Bewertungen und die Angst, dass die KI-Rally zu weit gelaufen sein könnte. Der zweite sind die erneut steigenden Energiepreise und die steigenden Zinsen", so Altmann. Die steigenden Zinsen verteuerten die Refinanzierung. Und gleichzeitig würden Renten zur immer größeren Konkurrenz für Aktien. "Hier tobt jetzt ein Kampf um Kapital und Liquidität."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1594 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8625 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 91,61 US-Dollar; das waren 59 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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