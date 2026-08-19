Für integrierte Photovoltaik reichen die üblichen Auslegungsregeln konventioneller Freiflächenanlagen nicht aus. Ein Bericht von IEA PVPS untersucht, wie sich BIPV, Floating-PV und Agri-PV an ihre jeweiligen Einsatzbedingungen anpassen lassen. Dabei geht es neben dem Energieertrag auch um Zuverlässigkeit, Lebensdauer und zusätzliche Funktionen der Anlagen. Der IEA-PVPS-Bericht "Optimisation of Photovoltaic Systems for Different Applications" betrachtet gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV), schwimmende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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