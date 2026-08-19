Die Aktie der DHL Group befindet sich nach dem starken Lauf der vorangegangenen Monate aktuell immer noch in einer charttechnisch gesunden Konsolidierungsphase. Und so geht es mit den Anteilscheinen des Logistikriesen auch im heutigen Handel nur leicht nach oben, obwohl es eine durchaus gute Nachricht gibt. Denn die DZ Bank hat die DHL-Aktie nun auf ihre "Long Equity Ideas List" aufgenommen. Die DAX-Titel ersetzen darin die Papiere von Fraport. Zuletzt hatte DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp die DHL-Anteile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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