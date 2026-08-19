Potsdam - Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Brandenburg, Günther Fuchs, warnt vor einem massiven Lehrermangel im kommenden Schuljahr.



Man dürfe nicht nur auf die Homepage des Potsdamer Bildungsministeriums schauen, mit derzeit 120 Stellenangeboten, sagte er im RBB-Inforadio. "Wir erleben zurzeit auch, dass Zusagen von Lehrkräften, in Brandenburg ihren Dienst aufzunehmen, nicht eingehalten werden." Das heißt also, man habe eine deutlich höhere Ausfallquote von Lehrern. "Und in diesem Jahr haben wir mehr Schülerinnen und Schüler im System."



Als Folge werde es noch vollere Klassen geben, warnte Fuchs: "Ich habe eine Blitzumfrage unter den Personalräten gemacht. Und dort gehen wir davon aus, dass circa 300 bis 320 Stellen nicht besetzt sind." Laut Fuchs verschärft sich die Situation vor allem in den Regionen, in denen schon in der Vergangenheit zu wenige Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden konnten. Dort lägen fast keine Bewerbungen vor.



Zu den Neueinstellungen sagte der Brandenburger GEW-Vorsitzende: "Wenn wir uns die Zahlen der Einstellungen anschauen, dann sind die Stellen am wenigsten mit ausgebildeten Lehrkräften besetzt worden, sondern wir haben viele Seiteneinsteigende eingestellt."





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