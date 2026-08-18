Le 18 août/August 2026Mountain Valley MD Holdings Inc. (MVMD) has announced a name and symbol change to The More Life Company Corp. (MLCO).Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on August 20, 2026.Disclosure documents are available at www.thecse.com.Please note that all open orders will be canceled at the end of business on August 19, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders._________________________Mountain Valley MD Holdings Inc. (MVMD) a annoncé un changement de nom et de symbole pour The More Life Company Corp. (MLCO).Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 20 août 2026.Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 19 août 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: le 20 août/August 2026Old Symbol/Vieux Symbole: MVMDNew Symbol/Nouveau Symbole: MLCONew CUSIP/ Nouveau CUSIP: 616536 10 8New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 616536 10 8 1Old/Vieux CUSIP & ISIN: 62430M101/CA62430M1014If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.