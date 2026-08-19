Der Aktienkurs von TUI leidet weiter unter den anhaltend hohen Ölpreisen, welche die Kosten für den Konzern selbst erhöhen und das Reisebudget der potenziellen Kunden reduzieren. Doch die Aussichten für das Unternehmen sind weiterhin gut. Das liegt auch an der weiterhin florierenden Kreuzfahrt-Sparte TUI Cruises.So zeigte sich der Vizepräsident des Segments Clas Eckholt im Gespräch mit Reisevor9 mit der Entwicklung sehr zufrieden: "Wir verzeichnen bei beiden Marken im dritten Jahr in Folge eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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