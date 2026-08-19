Im ersten Halbjahr konnte DOCMORRIS von starken Zuwächsen bei rezeptpflichtigen Medikamenten und dem Geschäft mit digitalen Dienstleistungen profitieren und so auch weniger Verlust machen. Daher hob man nun die Prognose an: Das Unternehmen will seinen Außenumsatz in Lokalwährungen in diesem Jahr um 9 bis 13 % im Vergleich zum Vorjahr steigern. Zuvor war noch ein Plus im mittleren einstelligen Bereich bis hin zu einem niedrigen Zehnprozentwert angepeilt worden. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll bei minus 10 bis minus 17,5 Mio. Schweizer Franken herauskommen - hier hatte man vorher noch bis zu 25 Mio. Schweizer Franken Verlust befürchtet. Weiterhin will der Konzern in der zweiten Jahreshälfte operativ die Gewinnschwelle erreichen. Diesem Ziel ist man im ersten Halbjahr nun etwas näher gekommen...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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