Zürich - EFG International verkauft das Harris-Allday-Geschäft an Canaccord Wealth. Die Privatbank hat eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach Canaccord Wealth die Frontoffice-Teams und die Kundenvermögen von Harris Allday übernimmt, wie EFG International am Mittwoch bekanntgab. Zum Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht. EFG erwartet den Abschluss der Transaktion für das vierte Quartal 2026. Zudem soll der Verkauf einen positiven Einfluss in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab