Die DroneShield-Aktie stabilisiert sich am Mittwoch mit rund +1,2% bei 1,17 €. Für Entspannung sorgt das allerdings kaum: Mittlerweile sind 15,59% aller ausstehenden Aktien leerverkauft. Das entspricht rund 144 Millionen Papieren und macht DroneShield zum meistgeshorteten Unternehmen an der australischen Börse. Die Fronten sind damit klar: Starkes Wachstum und neue Produkte treffen auf erhebliche Zweifel an Bewertung, Margen und Unternehmensführung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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