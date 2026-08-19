DocMorris liefert starke Halbjahreszahlen und wird für 2026 deutlich optimistischer. Vor allem das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten gewinnt massiv an Fahrt, gleichzeitig rückt die operative Gewinnschwelle näher. Die Aktie sprang vorbörslich zunächst um fast 5 % nach oben - doch die Freude hielt nicht lange an: An der Schweizer Heimatbörse dreht der Titel ins Minus und verliert am Mittwochvormittag rund 2 %. Was ist da los? Online-Apotheken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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