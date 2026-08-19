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Asset Standard
19.08.2026 11:30 Uhr
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Praemium Capital (SQUAD Fonds): Die neue Welt der Anleihen: Warum der Staat zum Renditetreiber wird

August 2026 -

Nach Jahren der Null- und Negativzinsen ist der Anleihemarkt zurück. Doch das Umfeld hat sich grundlegend verändert: Neben der Geldpolitik werden Staatsverschuldung, steigende Emissionsvolumina und Inflationsrisiken zu entscheidenden Faktoren für die Renditeentwicklung. Für Anleger eröffnet dies attraktive Chancen - verlangt aber mehr Differenzierung als in der Vergangenheit.

Lange Zeit waren Anleihen für viele Anleger vor allem eines: ein Instrument zur Stabilisierung des Portfolios. In den Jahren der Null- und Negativzinsen änderte sich dieses Bild grundlegend. Wer damals eine zehnjährige Bundesanleihe kaufte, musste zeitweise sogar eine negative Rendite akzeptieren. Die Ertragserwartungen lagen entsprechend niedrig.

Diese Zeiten sind vorbei. Anleihen bieten heute wieder einen laufenden Ertrag, der einen wesentlichen Bestandteil der Gesamtrendite ausmachen kann. Gleichzeitig ist aber auch die Komplexität des Marktes gestiegen. Denn die entscheidende Frage für Anleiheinvestoren lautet nicht mehr nur: Was macht die Europäische Zentralbank? Zunehmend geht es auch um die Frage: Wie viel Kapital benötigen die europäischen Staaten - und zu welchem Preis finden sie dafür Käufer?

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

© 2026 Asset Standard
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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