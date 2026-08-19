Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tritt zur Wochenmitte mehr oder weniger an Ort und Stelle. Er stemmt sich damit aber gegen schwache Vorgaben. Die Verluste trafen in Asien wie am Vortag bereits im US-Handel vor allem Halbleiterwerte. Denn steigende Anleihenzinsen verteuern die Finanzierung der milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur. Auch die problematische Lage in Nahost hält laut Händlern den Risikoappetit der Anleger gering. Entsprechend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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