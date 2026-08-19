© Foto: Redaktion, mithilfe von KI erstellt

Seit Wochen kennt die Allianz-Aktie nur eine Richtung. Von 370 Euro ging es fast im Gleichschritt nach oben, wie an der Schnur gezogen, bis auf mittlerweile 442 Euro. Ein Kursfeuerwerk, das einige Anleger überrascht haben dürfte. Doch je höher der Kurs klettert, desto lauter werden die Fragen und die Skeptiker. Der RSI steht bei 82 Punkten, ein Wert, der Chartprofis wachsam sein lässt. Trägt das starke operative Geschäft die Aktie noch weiter nach oben? Oder ist die Luft jetzt einfach raus? Wir schauen auf die Zahlen, den Chart und darauf, was Anleger daraus machen können.

Zahlen und Nachrichten

Die Allianz liefert weiter ab. Im zweiten Quartal 2026 kletterte das operative Ergebnis auf 2,5 Milliarden Euro. Das ist ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr. Das Geschäftsvolumen wuchs auf 21,3 Milliarden Euro, das interne Wachstum lag bei 4,7 Prozent. Auch das Ergebnis je Aktie zog auf 16,44 Euro an, was gut 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor ist. Konzernchef Oliver Bäte sprach von einer erneut starken Leistung im ersten Halbjahr und betonte, dass die kundenorientierte Strategie aufgehe. Der Versicherungsriese läuft aktuell auf Rekordkurs und bestätigt am Kapitalmarkt seine Rolle als Schwergewicht im Sektor. Für das Gesamtjahr bleibt das Management bei seinem Ziel von 17,4 Milliarden Euro operativem Gewinn, mit einer Schwankungsbreite von einer Milliarde nach oben oder unten. Das ist ein Wort und nicht von ungefähr steht der Kurs jetzt da, wo er aktuell steht. Parallel läuft ein Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro, ein weiteres Argument für die Anleger, Allianz Aktien zu kaufen, aber…

Charttechnik

Der Chart zeigt eindrucksvoll, wie stark der Trend seit Monaten ist. Praktisch ohne größere Rücksetzer ging es von 370 auf über 440 Euro. Genau das macht die aktuelle Lage aber auch heikel. Ein RSI von 82 gilt als klar überkauft, meist ein Signal für eine baldige Verschnaufpause. Das muss keinen Crash bedeuten, aber eine Konsolidierung oder ein Rücksetzer wären nach so einem Lauf völlig normal. Dieser kann dann auch mal 20 - 30 oder etwas mehr Euro betragen. Entscheidend wird jetzt, ob die Aktie die wichtigen gleitenden Durchschnitte hält, falls der Wind drehen sehen sollte. Fällt der Kurs deutlicher zurück, dürften viele Anleger die Gelegenheit zum Nachkauf nutzen, solange die fundamentale Story intakt bleibt.

Was tun?

Ein klarer Fall ist die Allianz-Aktie aktuell aber immer noch nicht. Es gibt eben kein "Free Lunch" an der Börse, wie so häufig behauptet. Die Geschäftszahlen sprechen für sich, Rekordergebnis, solides Wachstum, ein laufendes Rückkaufprogramm und eine Dividende von 17,10 Euro je Aktie für 2025. Das fundamentale Bild bleibt also freundlich. Charttechnisch dagegen mahnt der stark überkaufte RSI zur Vorsicht, eine Korrektur nach diesem Lauf wäre daher keine Überraschung. Auch die Analysten sind gespalten, wenn auch mehrheitlich positiv gestimmt: drei Kaufempfehlungen stehen fünf Halteempfehlungen und einer Verkaufsempfehlung gegenüber. Wer schon investiert ist, kann engagiert bleiben, sollte aber eventuell engere Stopps in Erwägung ziehen oder einfach damit leben, dass es auch mal nach unten stärker schwanken kann. Wer neu einsteigen will, sollte abwägen, ob er auf einen Rücksetzer wartet oder die starke fundamentale Basis höher gewichtet als das erhöhte Rückschlagrisiko im Chart.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.