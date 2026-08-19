Vattenfall kann über einen virtuellen Batterie-Toll von terralayr auf 55 MW Speicherleistung zugreifen. Dafür bündelt terralayr acht dezentrale Großbatteriespeicher in Deutschland zu einem virtuell steuerbaren Portfolio. Nach einem gestaffelten Hochlauf steht Vattenfall nun die gesamte vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung. Der Vertrag läuft über sieben Jahre. "Das ist der erste operative Multi-Asset-Capacity-Toll für Batteriespeicher in Europa, wenn nicht sogar weltweit", sagt Philipp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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