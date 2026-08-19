Luzern - Emmi hat im ersten Halbjahr dank höherer Absatzmengen stärker zugelegt als erwartet und die Profitabilität gesteigert. Die Strategie mit höherwertigen Produkten zahlt sich zunehmend aus. Doch das schwache US-Geschäft, höhere Kosten und bremsende Sondereffekte im zweiten Halbjahr trüben das Bild. Der Umsatz des Milchverarbeiters stieg um 2,2 Prozent auf 2,32 Milliarden Franken. Die starke Schweizer Währung kostete Emmi 2,1 Prozentpunkte Wachstum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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