München - Die Spritpreise in Deutschland sind im Wochenvergleich deutlich gestiegen.
Laut aktuellen Zahlen des ADAC kostete Super E10 im bundesweiten Durchschnitt zuletzt rund 2,162 Euro pro Liter, was einem Anstieg von 3,7 Cent im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Diesel verteuerte sich noch stärker auf durchschnittlich 2,253 Euro pro Liter, ein Plus von 5,3 Cent.
Der ADAC erklärte, dass die Kraftstoffpreise nach wie vor auf einem "zu hohen Niveau" liegen. Zwar trugen das historische Niedrigwasser auf dem Rhein und der Anstieg des Ölpreises (Rohöl der Sorte Brent lag bei etwa 91 US-Dollar je Barrel) zu den höheren Preisen bei, jedoch reichten diese Faktoren nicht aus, um das aktuelle Preisniveau vollständig zu erklären.
Laut aktuellen Zahlen des ADAC kostete Super E10 im bundesweiten Durchschnitt zuletzt rund 2,162 Euro pro Liter, was einem Anstieg von 3,7 Cent im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Diesel verteuerte sich noch stärker auf durchschnittlich 2,253 Euro pro Liter, ein Plus von 5,3 Cent.
Der ADAC erklärte, dass die Kraftstoffpreise nach wie vor auf einem "zu hohen Niveau" liegen. Zwar trugen das historische Niedrigwasser auf dem Rhein und der Anstieg des Ölpreises (Rohöl der Sorte Brent lag bei etwa 91 US-Dollar je Barrel) zu den höheren Preisen bei, jedoch reichten diese Faktoren nicht aus, um das aktuelle Preisniveau vollständig zu erklären.
© 2026 dts Nachrichtenagentur