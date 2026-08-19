Carlsberg steigert Umsatz und Gewinn, hebt die Prognose an und profitiert zunehmend von Softdrinks und alkoholfreien Getränken.
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