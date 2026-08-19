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Asset Standard
19.08.2026 12:30 Uhr
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Martin Dilg (SQUAD Fonds): Langfristiger Erfolg zeigt sich nicht in einzelnen Jahren, sondern über viele Anlagezeiträume.

August 2026 -

Das Renditedreieck des SQUAD Value A macht auf einen Blick sichtbar, wie sich unterschiedliche Ein- und Ausstiegszeitpunkte auf die Wertentwicklung ausgewirkt haben. Besonders deutlich wird dabei: Wer dem Fonds langfristig treu geblieben ist, konnte in den vergangenen Jahren von einer beeindruckenden Kontinuität profitieren.

Die Auswertung zeigt, dass positive Renditen in der überwiegenden Mehrzahl aller betrachteten Zeiträume erzielt wurden - und selbst über kürzere Anlagezeiträume kaum negative Ergebnisse zu finden sind. Das Renditedreieck liefert damit einen anschaulichen Beleg dafür, welchen Mehrwert ein langfristiger Anlagehorizont und konsequentes Stock-Picking bieten können.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

© 2026 Asset Standard
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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