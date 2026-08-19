Martin Dilg (SQUAD Fonds): Langfristiger Erfolg zeigt sich nicht in einzelnen Jahren, sondern über viele Anlagezeiträume.

August 2026 -

Das Renditedreieck des SQUAD Value A macht auf einen Blick sichtbar, wie sich unterschiedliche Ein- und Ausstiegszeitpunkte auf die Wertentwicklung ausgewirkt haben. Besonders deutlich wird dabei: Wer dem Fonds langfristig treu geblieben ist, konnte in den vergangenen Jahren von einer beeindruckenden Kontinuität profitieren.

Die Auswertung zeigt, dass positive Renditen in der überwiegenden Mehrzahl aller betrachteten Zeiträume erzielt wurden - und selbst über kürzere Anlagezeiträume kaum negative Ergebnisse zu finden sind. Das Renditedreieck liefert damit einen anschaulichen Beleg dafür, welchen Mehrwert ein langfristiger Anlagehorizont und konsequentes Stock-Picking bieten können.