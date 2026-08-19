Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start am Mittag weiter knapp im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 26.120 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Volkswagen, Daimler Truck und Heidelberg Materials, am Ende Infineon, die Münchener Rück und Zalando.



"Der weltweite Aktienmarkt wird von der Anleiheseite unter Druck gesetzt, und der Dax bleibt nicht verschont", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Inflationsangst und hohe Staatsschulden sind nicht neu, belasten aber kurzfristig, da die dreißigjährigen Renditen in Deutschland vor drei Tagen die Schallmauer von 3,7 Prozent durchbrachen und der Renditeanstieg seither kein Ende findet."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1610 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8613 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 91,93 US-Dollar; das waren 91 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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